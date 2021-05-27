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إليكم تسعيرة دولار السوق السوداء صباح اليوم

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 27 - مايو - 2021 10:48 صباحًا
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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بعدما أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس ما بين 13000 و 13050 ليرة لبنانية للدولار الواحد، سجل سعر صرفه صباح اليوم الخميس، ما بين 12950 و13000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

يدفع ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.

 

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