الأثنين 28 رمضان 1442 ﻫ - 10 مايو 2021 |
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إليكم تسعيرة دولار السوق السوداء صباح اليوم

منذ 6 ساعات
دولار - تعبيرية

دولار - تعبيرية

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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم بين 12400 ليرة لبنانية للشراء و12450 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد، في حين أقفل مساء الامس على سعر يتراوح بين 12350 و12400 دولار.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، وسط اقتراب رفع الدعم الذي يجري التحذير منه منذ فترة.

ارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.

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