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إليكم تسعيرة دولار السوق السوداء مساء اليوم

2 - مايو - 2021
الدولار

الدولار

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سجل سعر الصرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم 12250 ليرة لبنانية للشراء و12300 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد، وبذلك يكون قد حافظ على سعر التداول صباحاً، مما يعكس استقراراً حذراً على العرض والطلب.

ويؤكد مراقبون إلى أنه ما من ظروف فعلية وخطوات ملموسة تمهد لانخفاض سعر الدولار، خصوصاً إنه لا تقدّم إيجابي في الملف الحكومي.

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق المنصّة الإلكترونية “​صيرفة​” بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.

ويؤكد مصدر اقتصادي ان اطلاق المنصة الجديدة لمصرف لبنان في الاسبوع المقبل سيؤدي الى انخفاض سعر سوق السوداء الى اكثر من 60 بالمئة مما سيؤدي الى انخفاض العرض وانخفاض سعر الدولار الى سعر مواز لسعر المنصة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، مما انعكس سلباً على الوضع العيشي والاجتماعي في لبنان.

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