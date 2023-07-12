إليكم تفاصيل استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قصر عدل بيروت بعد مثوله في جلسة استجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، بعد جلسة استمرت حوالي

القاضي أبو سمرا الذي استجوب سلامة، قام بتأجيل الاستماع إلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك إلى الأربعاء المقبل نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها.

وكان سلامة وشقيقه ومساعدته وصلوا صباحاً الى قصر العدل في بيروت، ولاحقاً تم الإبقاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رهن التحقيق.

وفي نهاية جلسة اليوم قرر قاضي التحقيق تأجيل استكمال استجواب رياض سلامة حتى تاريخ ١٨ تموز المقبل.