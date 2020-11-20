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إليكم تفاصيل الاعتداء الثاني على مجمع النادي الثقافي الاجتماعي في الخيام

منذ 4 ساعات
اعتداء ثاني على مجمع النادي الثقافي

اعتداء ثاني على مجمع النادي الثقافي

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اعتدى مجهولون على مجمع النادي الثقافي الاجتماعي في بلدة الخيام وتحديدا على مشغل سيدات الخيام للتنمية المخصص لخياطة الكمامات والذي يعتاش منه عائلات من البلدة.

وفي التفاصيل، فان حجرا كبيرا ألقي من نافذة قاعة المشغل وادى الى تناثر الزجاج على الاقمشة وماكينات الخياطة، الامر الذي سبب ذعرا عند السيدات اللواتي يعملن في المشغل وعطلهن عن العمل لساعات.

وقدم المعنيون شكوى الى الجهات المعنية.

ودان كل من “جمعية سيدات الخيام للتنمية” و”النادي الثقافي الاجتماعي”الاعتداء على “حرمة المجمع ومشغل الخياطة”، طالبين من السلطات المحلية وقوى الأمن “تسيير دوريات ليلية لقمع التجمعات ليلا بين الشباب المستهتر”.

ويذكر انه الاعتداء الثاني الذي يحصل على المجمع.

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