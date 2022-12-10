إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إستمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة ومتوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين، يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم…

وفي التفاصيل:

السبت:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

الإثنين: مستقر وغائم، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س