السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إستمرار الإرتفاع بدرجات الحرارة ومتوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين، يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم…

وفي التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

الإثنين: مستقر وغائم، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س

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