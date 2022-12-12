الأثنين 18 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 12 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 40 دقيقة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

تسيطر على لبنان أجواء مستقرّة حتى اليوم، ليتقلب الطقس من يوم غدٍ ولغاية يوم الخميس، ويكون ممطرًا وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٩
٢- الجو : غائم
٣- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الثلاثاء: غائم مع تشكل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٠ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

الاربعاء: غائم وممطر مع تشكل ضباب على الجبال وثلوج خفيفة على ٢١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    ديفيد هيل
    هذا ما قاله ديفيد هيل عن الدعوة إلى الحوار في لبنان
    آموس هوكشتاين
    هوكشتاين يكشف سبب تأخر إمدادات الغاز والكهرباء إلى لبنان
    جبران باسيل
    باسيل: لا أفكر إلا بمصلحة البلد.. واتفاق مار مخايل على المحكّ!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب
    كأس العالم في قطر
    كأس العالم قطر ٢٢
    أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!