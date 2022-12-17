السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 24 دقيقة
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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يؤثر مرتفع جوي حالياً على لبنان بطقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية. ويستمر الطقس المستقر لغاية منتصف الأسبوع المقبل يليه احتمال طقس بارد ورطب.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و٢٣ درحة، بقاعا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١١ و١٩
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس مستقر غائم جزئياً بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٨ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

الإثنين: الطقس مستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س.

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