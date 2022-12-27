الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 9 دقائق
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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يسيطر على لبنان مرتفع جوي اليوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يستمر في الايام المقبلة مع تشكل الجليد على الجبال فجراً وصباحاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٨ درجة، بقاعا بين صفر و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاربعاء :مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س

الخميس: مستقر مشمس الى غائم جزئياً وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين ١ و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

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