إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

ما‎ ‎زال يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم وسيستمر طيلة الاسبوع مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على ‏الجبال فجراً وصباحاً.‏

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: ‏

الخميس:‏

‏١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درحة، بقاعا بين صفر و١٤ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢‏

‏٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي‏

‏٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س

‏٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪‏

‏٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ ‏hpa

‏٦- الرؤية جيدة

‏٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.‏

الجمعة: مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س‏

السبت: مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س‏