الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

ما‎ ‎زال يؤثر مرتفع جوي على لبنان اليوم وسيستمر طيلة الاسبوع مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على ‏الجبال فجراً وصباحاً.‏

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة: ‏

الخميس:‏

‏١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٩ درحة، بقاعا بين صفر و١٤ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ١٢‏
‏٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً واحتمال ضئيل لتساقط رذاذ محلي‏
‏٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س
‏٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪‏
‏٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٣ ‏hpa
‏٦- الرؤية جيدة
‏٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.‏
الجمعة: مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٩ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على الـ ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س‏

السبت: مستقر قليل السحب وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٨ درجة ساحلا وبين صفر و ١٢ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ‏‏١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س‏

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    مولوي من بكركي: لانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن للحكم
    سوبرماركت
    لن نلمس الإيجابية في الـ2023 إلا إذا!
    إقفال محطات المحروقات
    محطات تقفل أبوابها أمام المواطنين

    الأكثر قراءة

    الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
    منصة صيرفة الى 50000 ليرة
    الدولار
    لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
    ميسي حاملًا كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟