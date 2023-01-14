السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 9 دقائق
الطقس

الطقس

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ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء الاثنين، يتخلله امطار متقطعة تشتد من حين الى آخر مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٥٠٠متر.

تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٦ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و٩.
– الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومفرقة؟.
– الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜.
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
– الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.
– البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

الاثنين: غير مستقر غائم مع امطار متفرقة خاصة بعد الظهر وثلوج على ١٥٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ٢ و١٠ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

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