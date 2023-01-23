الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 53 دقيقة
الطقس

الطقس

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ما زال المرتفع الجوي يؤثر على لبنان بطقس مستقر كلياً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار الجوي لغاية يوم الجمعة ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة فيما تتركز المنخفضات والعواصف حاليا وسط القارة الأوروبية. ومن المتوقع تبدل المنظومة الجوية لمصلحة منطقتنا أواخر الشهر من ناحية الأمطار.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢١ درجة، بقاعا بين ٣ و١٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٨ و١٧ درجة.
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٧٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر ومشمس ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

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