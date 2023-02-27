الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 15 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وانخفاض ملموس في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحياناً في المناطق الجنوبية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء .

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19،2 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الساحل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تظهر طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وانخفاض ملموس في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح احيانا في المناطق الجنوبية مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا ونسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد، نحذر من ذوبان الثلوج بسبب ارتفاع الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء واستمرار الارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ونحذر من ذوبان الثلوج .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 8 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا، تتحول بعد الظهر الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,08

-ساعة غروب الشمس: 17,34

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