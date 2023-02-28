الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 7 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان اليوم وفي الايام الثلاثة المقبلة يترافق مع كتل هوائية دافئة ودرجات الحرارة فوق معدلاتها على ان تعود وتنخفض بين اواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً ١٣ و٢٥ درحة، بقاعا بين ٧ و٢٢ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٩ و٢٠ درجة.
٢- الجو: مشمش
٣- الرياح: شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: طقس مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و٢٧ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: طقس مستقر مشمس يتخلل الحو سحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٦ و٢٧ ساحلا وبين ٧ و٢٤ بقاعاً وبين ١١ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.

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