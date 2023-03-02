الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 9 دقائق
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس مستقر كلياً اليوم وفي الايام المقبلة، يترافق مع كتل هوائية دافئة، وتصل درجات الحرارة الى فوق معدلاتها على ان تعود وتنخفض بين اواخر الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :
١- الحرارة ساحلاً ١٦ و ٢٧ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٤ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ٢٢
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية نهاراً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الجمعة : طقس مستقر يتخلّل الجو سحب عالية والحرارة تنخفض قليلا وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٧ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما تهب رياح قويّة اتجاهها شرقي ليلا جنوبي غربي نهارًا نشطة وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س

السبت: طقس مستقر مشمس والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلا جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    بسام المولوي
    المولوي "لصوت بيروت انترناشيونال": هناك تصميم على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها
    المدارس في لبنان
    اشتباكات عين الحلوة تُقفل المدارس
    النائب جورج عقيص
    عقيص: الفريق الآخر يجرّنا إلى التطبيع مع الفراغ.. ولن نخضع

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
    من زلزال تركيا
    "الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"