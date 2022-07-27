الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ دقيقتين
الطقس

الطقس

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يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وضمن معدلات شهر تموز ومن المتوقع ان تسجل ارتفاعاً خلال اليومين المقبلين وتنخفض مجدداً.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٧ درجة.
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الخميس: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٤ درجة ساحلا ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٤ درجة ساحلا ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

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