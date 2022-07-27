إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وضمن معدلات شهر تموز ومن المتوقع ان تسجل ارتفاعاً خلال اليومين المقبلين وتنخفض مجدداً.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٧ درجة.

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

الخميس: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٤ درجة ساحلا ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة: طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٥ و ٣٤ درجة ساحلا ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س