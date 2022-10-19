الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 43 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم، ثم يصبح الطقس متقلبًا حيث تعاود كتل هوائية رطبة فوق شرق المتوسط فرض تأثيرها على لبنان مع احتمال تساقط امطار محلية بعد ظهر غد.

وفي تفاصيل طقس اليوم الأربعاء:

– الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢١ درجة.
– الجو : قليل السحب
– الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في اليومين المقبلين، فسيكون الطقس على الشكل التالي:

الخميس: مستقر قبل الظهر ثم متقلب بعد الظهر وغائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪؜؜ امطار محلية والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٦ درجة ساحلا ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الجمعة: متقلب خاصة صباحاً وغائم جزئيا مع احتمال ٤٠٪؜؜ امطار رعدية محلية والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلا ١٢ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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