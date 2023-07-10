الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 38 دقيقة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد اليوم وغداً مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة فيما تتشكل السحب تدريجياً نهاراً فوق الساحل والمناطق المحيطة بها ويتشكل ضباب على الجبال المنخفضة اجمالاً مع احتمال تساقط الرذاذ.

ومن المتوقع أن تبدأ موجة حر بعد غد الأربعاء وتستمر لغاية ١٩ من الشهر الحالي مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتستمر أيام عدة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر
٢- الجو غائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال تساقط رذاذ محلي
٣- الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً بسبب الضباب
٧- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقش مشمس اجمالا ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً شمالية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مشمس ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٥ و٣٤ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٣١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

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