الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 52 دقيقة
الطقس

الطقس

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يستمر الطقس الحار والرطب، وترافقنا درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الجبلية، بينما تبقى ضمن عتبة ٣٦ و ٣٨ درجة في بعض المناطق البقاعية.

أما الرطوبة السطحية فتبقى مرتفعة ساحلا نتيجة تيارات غربية، وذلك يزيد من الشعور بالحرّ، بينما تكون الرطوبة منخفضة جبلا ومنخفضة جداً بقاعاً.

وبحسب آخر التحديثات، فقد تضرب كتل حارة أخرى لبنان مطلع الاسبوع المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة : تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٠ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠ متر
– الجو : مشمس
– الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٦ hpa
– الرؤية: جيدة
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الخميس: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

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