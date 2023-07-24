إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يستمرّ تأثير الكتل الهوائية الحارّة المتمركزة حاليّاً فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، إذ تبلغ ذروتها اعتباراً من يوم الأربعاء ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية ممّا يزيد من حدّة الشعور بالحرّ، وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، كما نصحت بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد من حدَة الشعور بالحر.

الثلثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وفي المناطق الساحلية الشمالية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، الداخل وفي المناطق الساحلية الشمالية.

الخميس: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد حدة الشعور بالحر.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية إلى جنوبية شرقية ليلاً، ناشطة خلال الفترة الصباحية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالاً، يسوء أحياناً خلال الفترات الصباحية والمسائية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 في المئة.

حال البحر: متوسط الى منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 29°م.

الضغط الجوي: 1005 HPA أي ما يعادل: 754 ملم زئبق