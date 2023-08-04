الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ دقيقتين
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد، يترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

ويستمر تدفق التيارات الغربية، ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة خصوصا في المناطق الساحلية، الامر الذي يزيد من الشعور بالحرّ، فيما تتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر.

يُذكر أن لا موجات حرّ مرتقبة في المدى القريب.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة: تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠ متر
– الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئياً ويتشكل الضباب جبلاً
– الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
– الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
– الرؤية: جيدة
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س.

الاحد: مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب المحلي جبلاً بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠كم/س.

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