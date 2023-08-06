إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد ويترافق مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي من المتوقع أن تسجل انخفاضا بدءاً من يوم الثلاثاء فيما يستمر تدفق التيارات الغربية ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة خصوصا ساحلا وهذا يزيد من الشعور بالحرّ فيما تتشكل السحب والضباب في فترات بعد الظهر.

ويذكر ألا موجات حرّ في المدى القريب.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو: قليل السحب ويتشكل الضباب الخفيف جبلاً

٣- الرياح ضعيفة شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا بين ٥٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس مشمس ويتشكل الضباب الخفيف جبلاً بعد الظهر ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً الى غائم ويتشكل الضباب جبلاً مع احتمال تساقط رذاذ ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.