إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي حار على لبنان عمومًا اليوم وفي الأيام المقبلة ورغم إنخفاض الحرارة بالمقارنة مع ذروة موجة الحر في الأيام السابقة لكن تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة ساحلًا نظرًا لإستمرار الرطوبة السطحية عالية للغاية. ومن جهة أخرى، تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية الداخلية.

وفي التفاصيل:

الخميس

١- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعًا وبين ٢٠ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب جبلًا

٣- الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٧٠ و٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة

الجمعة: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلًا وتستمر حارة جدًا بقاعًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

السبت: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلًا وتستمر حارة جدًا بقاعًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ ساحلًا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعًا وبين ٢٠ و٢٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س