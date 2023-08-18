إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل (فوق معدلاتها بحدود ال7 درجات)، بينما تنخفض على الجبال ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية بخاصة خلال الليل مع ضباب كثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: أجواء حارة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في المناطق الداخلية (فوق معدلاتها بحدود ال 6 درجات على الاقل) مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر في المناطق الساحلية، تخف حدتها يوم الاحد على المرتفعات بسبب الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل، بحيث تبقى فوق معدلاتها بحدود ال7 درجات وعلى الساحل حيث تبقى الرطوبة العنصر المعزز للشعور بالحر، بينما ترتفع بشكل ملحوظ على المرتفعات فوق ال 1000 متر على عكس المرتفعات المتوسطة حيث تشهد انخفاضا محدودا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية بخاصة خلال الليل مع ضباب كثيف.

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل (فوق معدلاتها بحدود ال7 درجات)، بينما تنخفض على الجبال ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية بخاصة خلال الليل مع ضباب كثيف على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل (الساحل الشمالي) وفي الداخل ولكنها تبقى فوق معدلاتها بحدود ال5 درجات على الاقل، اما المناطق الجبلية فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع احتمال تساقط الرذاذ بخاصة في المناطق الشمالية .

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 28 الى 31 درجة، فوق الجبال من 26 الى 33 درجة، في الداخل من 22 الى 42 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة .

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,02

-ساعة غروب الشمس: 19,21