الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 26 دقيقة
الطقس

الطقس

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تستمر الكتل الحارة بالتأثير جزئياً على لبنان خصوصاً البقاع والجبال العالية بطقس جاف وحار جداً فيما الرطوبة تبقى عالية جداً ساحلا مما يجعل من الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة للغاية وتشكل السحب فوق السواحل والمحيط والضباب على الجبال المنخفضة فيما الجو يكون مشمس كليا كلما توجهنا نحو الجبال العالية والداخل وتعود وترتفع الحرارة قليلا غدا والاربعاء.

طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و٣١ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس الى غائم مع تشكل ضباب جبلاً خصوصاً القريبة من السواحل
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة

طقس اليومين المقبلين:

– الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.

– الاربعاء: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل.

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