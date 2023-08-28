إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

طقس صيفي متقلب يؤثر على لبنان اليوم وغداً مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة خاصة جنوب البلاد وانخفاض بدرجات الحرارة ليعود الاستقرار الكلي بعدها بتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة.

في التفاصيل…

▪️ الاثنين

١- الحرارة : تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً واحتمال تساقط امطار رعدية محلية غير شاملة خاصة بعد الظهر والمساء

٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية : جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب

٧- حال البحر : مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة

▪️ الثلاثاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال واحتمال تساقط أمطار رعدية خفيفة محلية غير شاملة نهاراً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠كم/س تنشط في الداخل وشمالاً

▪️ الاربعاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٥مم/س تنشط في الداخل وشمالاً