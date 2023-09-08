إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم يتحول نهارا الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة (انخفاض ملحوظ على المرتفعات المتوسطة) ورياح ناشطة تصل لحدود ال45 كلم/س أحيانا شمال البلاد، ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا فيتحول الطقس الى غائم خلال الليل مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الساحلية وتكون الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية على الساحل وفي الداخل بشكل خاص( بحدود ال 6 درجات)، تستمر حتى بعد ظهر السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض بشكل ملحوظ اعتبارا من صباح الاحد ويتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة اعتبارا من فجر الاثنين.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية بسبب سيطرة الكتل الحارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات المتوسطة ونسبة رطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في بعض المناطق الشمالية .

السبت: قليل الغيوم يتحول نهارا الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة (انخفاض ملحوظ على المرتفعات المتوسطة) ورياح ناشطة تصل لحدود ال45 كلم/س أحيانا شمال البلاد، ترتفع نسبة الرطوبة تدريجيا فيتحول الطقس الى غائم خلال الليل مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الساحلية وتكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية،واحتمال تساقط الرذاذ فجر الاحد مع رياح ناشطة في المناطق الساحلية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ، واستقرار في درجات الحرارة مع احتمال امطار متفرقة في المناطق الشمالية ، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 25 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 27 درجة، في الداخل من 14 إلى 34 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س، تتحول غدا الى جنوبية غربية ناشطة.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,16

-ساعة غروب الشمس: 18,54