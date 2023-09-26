إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس خريفي تستقرّ خلاله درجات الحرارة، وتستمر على حالها خلال الاسبوع.

من جهة اخرى ما زالت التوقعات تشير الى احتمال منخفض جوي آخر الاسبوع، ويترافق مع امطار متفرقة، غزيرة في بعض المناطق، مع برق ورعد وتساقط حبات البرد.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:

١- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

-الاربعاء: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-الخميس: طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س