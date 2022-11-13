الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 16 دقيقة
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يؤثر على لبنان استقرار جوي يستمر لغاية يوم الاثنين، ليعود ويتبدّل يوم الثلاثاء، مع احتمال تساقط امطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يشهد لبنان انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٧ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٢ درجة
– الجو : مشمس ساحلا الى غائم جزئياً في المناطق الجبلية
– الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: مستقر مشمس ساحلا الى غائم جزئيا جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية نهارا والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٧ و ٢٣ درجة ساحلا ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١١ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: قلب بيروت ينبض مجدّداً
    أشرف ريفي
    ريفي: حزب الله حوّل البلد إلى ورقة بيد إيران
    عناصر من حزب الله
    "الحزب" يدخل لبنان في مواجهة مع أميركا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
    في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
    حسام حبيب وشيرين
    نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
    إحدى المقابر في مصر
    أمر لا يصدق.. شاب مصري يفاجئ أهله بعد مرور شهر على دفنه!