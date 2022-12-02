الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 2 ديسمبر 2022 |
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إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

منذ 5 دقائق
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل، ‏ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.‏

وفي تفاصيل طقس اليوم:‏

‏- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨ ، وعلى ‏الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨‏
‏- الجو : غائم جزئياً
‏- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
‏- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜‏
‏- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ ‏hpa
‏- الرؤية جيدة ‏
‏- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.‏

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:‏

السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٤ و ‏‏٢١ درجة ساحلا ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.‏

الاحد: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ ‏درجة ساحلا ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما ‏الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.‏

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