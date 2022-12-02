إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل، ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨
- الجو : غائم جزئياً
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.
الاحد: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلا ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.