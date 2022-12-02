إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان استقرار جوي، يستمر لغاية مطلع الاسبوع المقبل، ‏ويترافق مع استقرار بدرجات الحرارة.‏

وفي تفاصيل طقس اليوم:‏

‏- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨ ، وعلى ‏الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ١٨‏

‏- الجو : غائم جزئياً

‏- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

‏- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪؜‏

‏- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ ‏hpa

‏- الرؤية جيدة ‏

‏- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.‏

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:‏

السبت: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٤ و ‏‏٢١ درجة ساحلا ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر ‏فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.‏

الاحد: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ ‏درجة ساحلا ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما ‏الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.‏