إليكم تفاصيل الطقس في لبنان للأيام المقبلة

يؤثر طقس ربيعي معتدل على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وجوّ مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما يتحول الطقس الى صيفي حار بدءاً من يوم الجمعة والحرارة ثلاثينية نهاراً.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٢ و ٣٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٤ درجة

٢- الجو : قليل السحب ثم يتشكل السحب والضباب على الجبال

٣- الرياح جنوبية غربية معتدلة احياناً ٢٠-٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الثلاثاء : طقس ربيعي معتدل مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س

الاربعاء : طقس ربيعي معتدل مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢١ و ٢٩ درجة والاجواء قليلة السحب الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال فيما الرياح الغربية ضعيفة تنشط احيانا خاصة جبلا ٢٠-٣٠كم/س