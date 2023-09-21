الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
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إليكم تفاصيل الطقس للأيام المقبلة

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يسيطر على لبنان طقس معتاد لمثل هذه الفترة من العام يترافق مع أجواء مستقرة واستقرار نسبي بدرجات الحرارة لتعود وترتفع الحرارة غدا وخاصة السبت لتصبح فوق معدلاتها.

في تفاصيل طقس اليوم:

الخميس
١- الحرارة: بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ درجة على ال ١٠٠٠ متر
٢- الجو: غائم جزئياً
٣- الرياح: شرقية ليلا شمالية غربية نهاراً ومعتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

أمّا في الأيام المقبلة:

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و درجة ٣٢ ساحلا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

السبت: طقس مستقر قليل السحب مع ارتفاع الحرارة وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣٣ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة ومعتدلة احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

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