الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل طقس الـ"ويك أند"

17 - فبراير - 2022
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس مستقرّ اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ليعود ويتقلّب يوم السبت ثمّ يستقرّ من جديد يوم الأحد.

اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة:

الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و١٠ درجات
٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٨ على الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و١٢ درجة وبقاعاً بين ٣ و١٤ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠كم/س

السبت: طقس متقلب بين الصحو والممطر بعد الظهر فيما تتساقط ثلوج على ١٥٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٨ درجات وبقاعاً بين ١ و ٩ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية عباس الحلبي
    وزير التربية: مسؤوليتنا اليوم في عدم خسارة أي عام دراسي
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكشتاين
    هوكشتاين في لبنان الأسبوع المقبل
    سفينة «إنرغرين» للتنقيب عن الغاز في حقل كاريش في أيار الماضي (رويترز)
    أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: التنقيب لن يبدأ قبل نهاية أيلول

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!