الجمعة 7 رمضان 1443 ﻫ - 8 أبريل 2022 |
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إليكم تفاصيل طقس الـ”ويك أند”

منذ 7 ساعات
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يسيطر طقس ربيعي مغبرّ على أجواء لبنان اليوم، يترافق مع رياح نشطة احيانا، لتعود وتنخفض درجات الحرارة في الايام المقبلة مع انحسار الغبار يوم غد السبت، ثمّ يستقرّ الطقس يوم أحد الشعانين ويكون مشمسًا الى غائم جزئياً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢١ درجة.
٢- الجو : غائم ومغبرّ مع احتمال لزخات مطر موحلة وترتفع الرطوبة مساءً ويتشكل ضباب على الجبال
٣- الرياح : متقلبة بين شرقية وجنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س خاصة شرقاً وشمالاً
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠ – ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

السبت : مستقر ومعتدل وقليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي، تنخفض الحرارة من جديد وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاحد : مستقر ومعتدل وقليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

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