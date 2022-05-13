إليكم تفاصيل طقس الـ”ويك أند”

يؤثر على لبنان اليوم، طقس ربيعي مستقر ومعتدل مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تكون معتدلة نهاراً ومائلة الى البرودة قليلاً ليلاً خصوصا على الجبال، فيما تؤثر كتل حارة على لبنان يومي السبت والاحد مع رياح مغبرة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٦ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢٢ درجة.

٢- الجو: مشمس اجمالاً

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: طقس حار وجاف وغائم بسحب عالية و درجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٩ و٣١ درجة ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٩ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط ليلاً ٧٠كم/س ويتخلل الجو طبقات من الغبار مساء مع احتمال زخات مطر موحل بين ليل السبت وصباح الاحد خصوصا على الجبال وفي الداخل.

الأحد: طقس دافئ وجاف وغائم جزئياً بسحب عالية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٨ درجة ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط صباحاً ٧٠كم/س ويتخلل الجو طبقات من الغبار، مع احتمال زخات مطر موحل صباح الأحد خصوصا على الجبال وفي الداخل. أما الرطوبة فترتفع مساءً ويتشكل ضباب على الجبال.