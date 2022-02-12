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إليكم تفاصيل طقس الـ"ويك أند"

12 - فبراير - 2022
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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يستمر الطقس مستقر اليوم مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ليعود متقلب مع احتمال امطار ‏خفيفة بين الاثنين والاربعاء وانخفاض الحرارة، ولا منخفضات قوية في المدى القريب‎. ‎
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة‎:‎

السبت‎:‎
‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٧ درجة بقاعا بين -١ و١٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٣ و١٠ ‏درجة
‏٢‏‎- ‎الجو: مشمس‏
‏٣‏‎- ‎الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٥ ٪‏
‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي١٠٢٣‏‎ hpa
‏٦‏‎- ‎الرؤية جيدة
‏٧‏‎- ‎البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الأحد: مستقر ومشمس، الحرارة تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ على ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١١ ‏درجات وبقاعاً بين صفر و ١٢ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الاثنين: غائم مع ضباب ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية خفيفة وثلوج خفيفة على ‏‏١٦٠٠متر، والحرارة تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجات ‏وبقاعاً بين صفر و ١٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س. ‏

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