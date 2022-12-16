الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
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إليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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يؤثر على لبنان مرتفع جوي بطقس مستقر، اليوم ويستمرّ للايام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ويستمر الطقس المستقر لغاية منتصف الاسبوع المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٦، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥.
– الجو: غائم جزئياً.
– الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa.
– الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب.
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درحة ساحلاً، وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الاحد: مستقر غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

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