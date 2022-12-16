إليكم تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

يؤثر على لبنان مرتفع جوي بطقس مستقر، اليوم ويستمرّ للايام المقبلة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ويستمر الطقس المستقر لغاية منتصف الاسبوع المقبل.

في تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٦، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥.

– الجو: غائم جزئياً.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢١ hpa.

– الرؤية جيدة تسوء محليا بسبب الضباب.

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر قليل السحب والحرارة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درحة ساحلاً، وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الاحد: مستقر غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة وتتراوح بين ١٥ و٢٣ درحة ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.