إليكم تفاصيل عن طقس اليوم والايام المقبلة

يؤثر طقس مستقر على منطقتنا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم وفي الايام المقبلة (يتخللها فروقات طفيفة) إذ تتمحور ضمن معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام فيما يستمر تكدس السحب وتشكل ضباب على الجبال واحتمال رذاذ محلي او مطر خفيف قبل ظهر اليوم.

في التفاصيل

الاحد:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢١ و ٢٨ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٢ درجة

٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال لتساقط بعض الرذاذ او المطر المحلي قبل الظهر

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلاً بعد الظهر

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

الاثنين: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة ، من ٨ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الثلاثاء: طقس مستقر مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٨ درجة ، من ٩ الى ٢٧ درجة بقاعا و من ١٢ الى ٢٢ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشل ضباب جبلاً فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.