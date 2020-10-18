إليكم توصيات لجنة متابعة كورونا وقائمة المناطق المقفلة

عقدت اللجنة المُصغرة التابعة للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعً أمس، وقد صدر عنها التوصيات التالية:

1-اعتماد “مؤشر إيجابية الفحوصات” التي اجريت في معظم البلدات والقرى لتحديد مستوى الخطر المرتفع فيها.

2-الطلب من وزارة الصحة العامة زيادة عدد الفحوصات في القرى المصنفة خطرة والتي يزداد عدد الاصابات فيها بحسب اللائحة المرفقة ربطاً

3-عدم اتخاذ اي قرار لإقفال وفتح المؤسسات التعليمية والوحدات الادارية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في البلدات غير المقفلة وحصره بوزير التربية والتعليم العالي.

4-اقفال القرى والبلدات المرفقة بهذه التوصيات.

5-التشدد على وضع الكمامة والطلب من القوى الأمنية التشدد بضبط المخالفين.

6-منع كافة انواع المناسبات الاجتماعية ويوقف العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس في القرى المقفلة والتنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة اقامة الصلوات.

7-يعمل بهذه التوصيات لمدة اسبوع.

8-الاستحصال على موافقة وزير الصحة العامة.

تجدر الاشارة الى أنه من المتوقع أن يصدر وزير الداخلية جدولاً بأسماء البلدات التي صُنفت “بالحمراء”، وقد علمت الـLBCI أن عدد البلدات المنوي اقفالها هو نحو 80 بلدة.