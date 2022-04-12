السبت 15 رمضان 1443 ﻫ - 16 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم جدول أسعار المحروقات الجديد

12 - أبريل - 2022
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

صدر جدول جديد لتحديد أسعار المحروقات وجاءت على الشكل الآتي:

بنزين 98 أوكتان: 463 ألف ليرة
بنزين 95 أوكتان: 454 ألف ليرة
ديزل أويل: 491 ألف ليرة.

يذكر أنه كان نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث سابق له ما يتم تداوله عن “فقدان مادة المازوت”، مؤكدا ان “المازوت والبنزين متوافران في الاسواق”، ومشيرا إلى أن “أزمة الافران ليست بسبب عدم توافر المازوت”.

وأكد أن “بواخر المازوت تأتي تباعا الى لبنان”، مطمئنا ردا على سؤال الى “أننا سنشهد انخفاضا في الجدول الجديد لأسعار المحروقات”.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصطفى علوش: حزب الله “بلطجي لبنان”.. و”نازي” بعقليته
    تحويل السير داخل نفق فينيسا غدا.. والسبب؟
    كورونا - لبنان
    كورونا الى انحسار.. ما جديد الاصابات اليوم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بدم بارد.. فتاة تقتل كلبًا وسط الشارع في البقاع (فيديو)
    بعد جريمة مقتل كلب على يد فتاة في البقاع.. وزير البيئة يتحرّك
    ماهر الأسد
    ماهر الاسد جعل من سوريا مقبرة لقادة حزب الله