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أخبار لبنان
إليكم جدول توزّع إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية
10 - فبراير - 2021
كورونا لبنان
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2879 إصابة جديدة بكورونا توزعت على المناطق على الشكل التالي:
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