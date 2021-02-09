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إليكم جدول توزّع إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية

10 - فبراير - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2879 إصابة جديدة بكورونا توزعت على المناطق على الشكل التالي:

 

 

 

 

 

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