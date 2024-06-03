إليكم حالة الطقس طيلة الأسبوع الحالي

تشهد مناطق لبنان طقسًا حارًا طيلة الأسبوع الحالي بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانحسار السحب في الجو نتيجة انخفاض الرطوبة في الطبقات الجوية العليا.

تفاصيل طقس اليوم (الاثنين)

– درجات الحرارة: تتراوح بين 23 و35 درجة مئوية على الساحل، وبين 16 و38 درجة مئوية في البقاع، وبين 18 و33 درجة مئوية على ارتفاع 1000 متر.

– الجو: مشمس.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.

– الرطوبة السطحية ساحلاً: تتراوح بين 30 و60%.

– الضغط الجوي السطحي: 1011 hPa.

– الانقشاع: جيد.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 24 درجة مئوية.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

– الجو: مشمس.

– درجات الحرارة: تنخفض قليلاً ساحلاً لكنها تبقى فوق معدلاتها وتتراوح بين 23 و32 درجة مئوية على الساحل، بين 18 و39 درجة مئوية في البقاع، وبين 19 و30 درجة مئوية على ارتفاع 1000 متر.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.

الأربعاء:

– الجو: مشمس.

– درجات الحرارة: تنخفض قليلاً ساحلاً لكنها تبقى فوق معدلاتها وتتراوح بين 25 و33 درجة مئوية على الساحل، بين 20 و39 درجة مئوية في البقاع، وبين 22 و28 درجة مئوية على ارتفاع 1000 متر.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.

وتستمر الأجواء الحارة في لبنان خلال هذا الأسبوع مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الحرارة العالية، خاصة في المناطق الداخلية والبقاع.