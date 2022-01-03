إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً

أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب الثلوج هي:

عيناتا – الارز

عيون السيمان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

جرد مربين – الهرمل

الهرمل – سير الضنية.

يذكر أنه أفادت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان سابقاً أن “لبنان يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز حالياً شمال غرب مصر مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً خلال الأيام القادمة بحيث تكون الامطار خفيفة و متفرقة و موزعة اكثر على المناطق الداخلية و الجنوبية نتيجة تموضع المنخفض الجوي و مروره فوق مصر”.

الإثنين: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الفترة الصباحية وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من الظهيرة مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال نهارًا، مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة بدءًا من بعد الظهر وتشتد غزارتها خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.