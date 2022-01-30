إليكم حال الطرقات الجبلية اليوم

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم غائم جزئيا يتحول بعد الظهرالى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع احتمال لتساقط امطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرقي البقاع مع بقاء تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى و ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.‎

وفي السياق، أفادت غرفة التحكم المروري في سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر” أن “طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات”.‎

وأضافت: “طريق ترشيش زحلة سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط”.‎

وتابعت: “الطريق من فيطرون باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية”.‎

كما وطريق شبعا باتجاه الهبارية سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية”، أما طريق شبعا عين عطا فمقطوعة بسبب تراكم الثلوج”.‎

في حين أن “طريق مرج الزهور البقاع الغربي أيضا مقطوعة بسبب تكون طبقات الجليد”.