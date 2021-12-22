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إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

22 - ديسمبر - 2021
منخفض جوي يضرب لبنان

منخفض جوي يضرب لبنان

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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
تنورين – حدث الجبة
معاصر الشوف – كفريا
مشمش – القبيات
مشمش – الهرمل

أمّا طريقا ضهر البيدر وترشيش – زحلة فسالكتان أمام جميع الآليات.

وبحسب الأب إيلي خنيصر الخبير بالأحوال الجوية، يدخل لبنان في القسم الاخير من المنخفض الجوي وهو الاقسى والذي سيتحوّل الى عاصفة ثلجية على الجبال التي تعلو 1200/1300 وستبدو واضحة على 1500 متر من حيث التراكمات التي  ستتخطى 15cm و 80cm على ارتفاع 2000 متر  حتى صباح الخميس، بحسب تحديث رادار الثلوج.

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