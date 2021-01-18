برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

منذ 30 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أفادت غرفة التحكم المروري بالطرقات الجبلية المقطوعة نتيجة تساقط الثلوج، وهي على الشكل الآتي:

عيناتا الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي
كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة
جرد مربين – الهرمل مقطوعة
العاقورة – حدث بعلبك مقطوعة
معاصر الشوف – كفريا مقطوعة.

يذكر أن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفادعبر ‏‏”فيسبوكان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعةيتخللالوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.‏

تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يومالسبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006‏hpa‏ الأمر الذي سيزيدمنسرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كمفي الساعة.‏

تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنانوساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولاتالى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)،وتتساقط  الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق ‏‏1600 مترالى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعةالرياح.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

الدولار
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم
الدكتور إسماعيل سكّريّة
سكرية: لم نستنفر مستشفياتنا و”ما بيلبقلنا نحكي لا بنموذج ايطالي ولا غيرو”
الدكتور عبد الرحمن البزري
البزري: سيكون لدينا بين 35 و40 مركزاً للتلقيح.. ووضعنا الخطة وتصنيفا للأولويات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انجي خوري
لهذه الأسباب… ألقي القبض على إنجي خوري
انفجار مرفأ بيروت
بالوثائق: القرار الظني حول حمولة الأسلحة ونيترات الأمونيوم على متن السفينة ترايدر
توقيف
انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً.. وهكذا كُشف أمره