إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بالطرقات الجبلية المقطوعة نتيجة تساقط الثلوج، وهي على الشكل الآتي:

عيناتا الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي

كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة

جرد مربين – الهرمل مقطوعة

العاقورة – حدث بعلبك مقطوعة

معاصر الشوف – كفريا مقطوعة.

يذكر أن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد ‏عبر ‏‏”فيسبوك” ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة ‏يتخللالوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.‏

تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم ‏السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006‏hpa‏ الأمر الذي سيزيد ‏منسرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم ‏في الساعة.‏

تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان ‏وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات ‏الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، ‏وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق ‏‏1600 مترالى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة ‏الرياح.‏