إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية المقطوعة حاليا كالآتي:
عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.
كفرذبيان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة – حدث بعلبك.
معاصر الشوف – كفريا.
ترشيش – زحلة.
ضهر_البيدر.
حدث الجبة – تنورين.
تنورين – اللقلوق
وطى مشمش – الهرمل.
القموعة بيت جعفر.
القبيات – الهرمل.
كفرتون – الرويمة.
جرد_مربين – الهرمل.
الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة بصعوبة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد.