إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:

عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان – حدث بعلبك.

المنيطرة – حدث بعلبك.

العاقورة حدث بعلبك.

القبيات – الهرمل.

مرجحين – الهرمل.

جرد مشمش – مرجحين.

ترشيش – زحلة.

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا.

الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

طريق قرطبا – العاقورة – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.