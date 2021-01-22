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إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

22 - يناير - 2021
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:
عيناتا – الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان – حدث بعلبك.
المنيطرة – حدث بعلبك.
العاقورة حدث بعلبك.
القبيات – الهرمل.
مرجحين – الهرمل.
جرد مشمش – مرجحين.
ترشيش – زحلة.

طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا.
الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

طريق قرطبا – العاقورة – اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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