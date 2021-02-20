إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا الارز

– كفردبيان – حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك

– العاقورة – حدث بعلبك

– جرد مربين – الهرمل

– شبعا – عين عطا

– تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة

– معاصر الشوف – كفريا

– القبيات – الهرمل

كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد هي:

– ترشيش زحلة

– كفرحونة – جزين

أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.

كما ذكرت غرفة التحكم المروري أن طريق راشيا – مرج الزهور باتجاه مرجعيون سالكة امام جميع المركبات.