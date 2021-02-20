إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
– عيناتا الارز
– كفردبيان – حدث بعلبك
– المنيطرة – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– جرد مربين – الهرمل
– شبعا – عين عطا
– تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة
– معاصر الشوف – كفريا
– القبيات – الهرمل
كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد هي:
– ترشيش زحلة
– كفرحونة – جزين
أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.
كما ذكرت غرفة التحكم المروري أن طريق راشيا – مرج الزهور باتجاه مرجعيون سالكة امام جميع المركبات.