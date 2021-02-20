الثلاثاء 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

20 - فبراير - 2021
الطقس

الطقس

A A A
طباعة المقال

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا الارز
– كفردبيان – حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك
– العاقورة – حدث بعلبك
– جرد مربين – الهرمل
– شبعا – عين عطا
– تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة
– معاصر الشوف – كفريا
– القبيات – الهرمل

كما أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد هي:

– ترشيش زحلة
– كفرحونة – جزين

أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي.

كما ذكرت غرفة التحكم المروري أن طريق راشيا – مرج الزهور باتجاه مرجعيون سالكة امام جميع المركبات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النقل البري
اتحادات النقل البري: نحيي خطوة وزير الداخلية
طائرة استطلاع إسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية
طائرة استطلاع للعدو خرقت الأجواء غرب بيروت
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
شماس: قد تصل العائدات السياحية الى 3 مليار دولار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هواتف آيفون تتعرض للاختراق
هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
معامل الكهرباء
دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
الطاقة الشمسية
مدير مصرف الإسكان: 5 مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية