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مع اشتداد المنخفض الجوي.. إليكم حال الطرقات صباح اليوم

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يناير - 2024 9:19 صباحًا
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

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ذكرت غرفة التحكم المروري، اليوم السبت، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، أن “طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات”.

وأردفت، “طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تراكم الثلوج”.

وتابعت “حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت وضمن التقاطعات والمستديرات حاليا”.

ولفتت الى أن “الطرقات الجبلية المقطوعة: كفرذبيان حدث بعلبك ، العاقورة حدث بعلبك، عيناتا الارز، جرد مربين الهرمل، القبيات الهرمل، معاصر الشوف كفريا”.

 

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